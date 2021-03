Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Reifen illegal entsorgt +++ Westerholt - Unfallflucht +++ Esens - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Reifen illegal entsorgt

Auf einem Wall in Friedeburg, Wiesede, wurden in der Nacht zu Dienstag unerlaubt Autoreifen entsorgt. Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, legte ein Unbekannter sechs Reifen im Bereich einer Grundstückszufahrt im Martensweg ab. An einem Baum war ein Hinweis mit den Worten "zu verschenken" angebracht. Um eine fachgerechte Entsorgung kümmerte sich dann der Bauhof Friedeburg. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Unfallflucht

Auf dem Gelände eines Supermarkts in Westerholt kam es in der Nacht zu Montag zu einer Unfallflucht. Gegen 1.50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz in der Norderner Straße rückwärts gegen die Eingangstür des Supermarkts. Der Fahrer setzte nach ersten Erkenntnissen dann ein Stück vor und fuhr noch einmal gegen die Tür. Anschließend drehte der Unbekannte mit seinem Hyundai eine Runde auf dem Parkplatz und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Hyundai Matrix mit Anhängerkupplung. Zeugen, die Angaben zu dem Auto oder dem Vorfall machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04971 926500.

Esens - Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Montag in Esens auf der Norder Straße. Eine VW-Fahrerin und eine Fiat-Fahrerin fuhren gegen 14 Uhr hintereinander in Richtung Esens, als die 21-jährige Fahrerin des VW verkehrsbedingt halten musste. Die 59-jährige Fiat-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

