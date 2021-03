Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Kiosk +++ Norden - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Kiosk

Im Bahnhofsgebäude in Norden ist in einen Kiosk eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum und entwendeten unter anderem Tabakwaren und Bargeld. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 4.45 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zu Donnerstag im Campener Ring in Norden. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte vor der Hausnummer 4 einen dort geparkten silbernen Audi A4 und beschädigte ihn vorne links an der Stoßstange. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

