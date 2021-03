Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag/Samstag, 05./06.03.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Pkw nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer entfernt

Am Freitagmorgen kam es im Bereich Fahne zu einem Verkehrsunfall. Eine derzeit noch unbekannte junge Frau bog mit ihrem blauen VW Passat vom Münkeweg kommend nach rechts auf die Loogstraße ein und übersah hierbei den von rechts herannahenden Fahrradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß. Der 15-jährige Fahrradfahrer aus Ihlow hat nicht die Möglichkeit, zivilrechtliche Ansprüche wegen des Schadens an seinem Fahrrad geltend zu machen, da die Fahrzeugführerin von der Unfallstelle entfernt, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Polizei in Aurich sucht Zeugen zu diesem Unfallgeschehen und bittet, sich telefonisch unter 04941-6060 zu melden.

Ihlow - Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen

In den Abendstunden kontrollieren Beamte der Polizei Aurich einen Pkw-Fahrer, welcher in Ihlow auf der Auricher Straße unterwegs ist. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 30-jährige Fahrzeugführer aus Ihlow nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergeben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Folgend wird eine Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis wird zeigen, in welchem Rahmen sich der Ihlower rechtlich verantworten muss.

Aurich - Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Am Freitagabend versuchte sich ein junger Mann aus Aurich mit seinem Roller einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu entziehen. Eine Funkstreifenbesatzung beabsichtigte gegen 22:00 Uhr den Fahrer des Motorrollers in der Straße Zum Haxtumer Feld im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten. Bei Erkennen des Funkstreifenwagens erhöhte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit und bog nach Passieren der Grundschule Upstalsboom nach links auf den Fuß-/Radweg entlang des Ems-Jade-Kanals in Fahrtrichtung Hafen ab. Der Fuß-/Radweg wurde ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit befahren, die Beleuchtung des Rollers ausgeschaltet. Ungefähr in Höhe der Straße Am Alten Tief wendete der Fahrzeugführer und setzte seine Flucht über den Fuß-/Radweg entlang des Kanals in Fahrtrichtung Raher Schleuse ("Kukelorum") fort. Dort wechselte er die Kanalseite und fuhr weiter in Richtung Westerende-Kirchloog. Dort konnte er durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls, welche Angaben zum Fahrverhalten machen können oder möglicherweise durch dieses gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Rechtsupweg stellen Polizeibeamte in der Nacht von Freitag auf Samstag gg. 00:30 Uhr bei einem 30-jährigen Autofahrer aus Aurich Drogeneinfluss fest. Eine Blutentnahme wird angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfall im Kreisverkehr

Ein 76-jähriger Autofahrer aus Norden übersieht beim Verlassen des Kreisverkehrs am Hafen in Norden eine vorfahrtsberechtigte 18-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Norden. Bei dem Zusammenstoß stürzt die Radfahrerin und wird leicht verletzt. Sie wird vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein.

Sonstiges

Mann hilflos in Wohnung

Nachbarn sorgten sich am Freitagvormittag in Hage um einen 67-jährigen Mann. Sie hatten ihn längere Zeit nicht gesehen und vermuteten eine hilflose Lage. Die herbeigerufene Feuerwehr öffnet die Wohnung und kann die Person auf dem Boden liegend feststellen. Er konnte sich nicht mehr selbstständig aufrichten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann.

