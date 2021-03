Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autofahrer war betrunken +++ Norden - Radfahrer angefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrer war betrunken

Ein 46 Jahre alter Autofahrer wurde am Donnerstag in Norden von der Polizei angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Radfahrerin angefahren

In einem Kreisverkehr in Norden ist am Freitag eine Radfahrerin angefahren worden. Ein 76 Jahre alter Citroen-Fahrer fuhr gegen 11.25 Uhr in den Kreisverkehr Am Hafen. Beim Ausfahren übersah er nach ersten Erkenntnissen die von links kommende Radfahrerin, die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 28 Jahre alte Radfahrerin wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell