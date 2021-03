Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum/Neßmersiel - Schwerer Verkehrsunfall +++ Norden - Rollerfahrer angehalten +++ Marienhafe - Zimmerbrand

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Dornum/Neßmersiel - Schwerer Verkehrsunfall

In der Gemeinde Dornum kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein BMW-Fahrer fuhr gegen 8 Uhr auf der Störtebekerstraße aus Norden kommend in Richtung Dornum. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und landete in einem Graben der einmündenden Straße Leegeweg. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften aus dem Auto befreit werden. Er wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der vollständig zerstörte BMW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstanden zudem Schäden an Beschilderung, Berme, Baum und einem Geländer. Die Störtebekerstraße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Norden - Rollerfahrer angehalten

Die Polizei Norden hat am Mittwoch auf der Bundesstraße einen Rollerfahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Zudem war die Versicherung des Rollers seit mehreren Jahren abgelaufen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Brandgeschehen

Marienhafe - Zimmerbrand

In einem Wohnhaus in Marienhafe kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brandgeschehen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.45 Uhr alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in der Quade-Foelke-Straße ein Feuer ausgebrochen. Die vier Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell