Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendlicher Radfahrer entreißt Seniorin Handtasche

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Samstagnachmittag, 30.01.2021, entriss ein Radfahrer beim Vorbeifahren an einer älteren Dame in der Adolf-Kolping-Straße deren Handtasche.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 15:15 Uhr. Die über 70-jährige Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt, aus Richtung Schlesierstraße kommend, auf dem rechten Gehweg der Adolf-Kolping-Straße. Kurz hinter der Einmündung zur Albertus-Magnus-Straße fuhr ein junger Mann auf einem Fahrrad von hinten an der Dame vorbei, entriss ihr die Handtasche und entfernte sich anschließend in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. In der Tasche befanden sich u.a. die Schlüssel und das Mobiltelefon der Frau.

Die Seniorin blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Zur Beschreibung des Radfahrers liegt bisher Folgendes vor:

-Ca. 15-16 Jahre alt

-Bekleidet mit einer grauen Jacke

-Kurze, dunkelblonde Haare

Zeugen, die den Tathergang eventuell beobachtet haben bzw. Angaben zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell