Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fünf Corona-Anzeigen in Bad Driburg

Bad DriburgBad Driburg (ots)

Am Montag, 09.11.2020, gegen 21.45 Uhr, fielen einer Polizeistreife in Bad Driburg auf einem Parkplatz an der Straße "Am Siedlerplatz" mehrere Personen auf, die gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben. Die Personalien der Personen wurden festgestellt. Die Polizeibeamten fertigten insgesamt fünf Anzeigen. /ell

