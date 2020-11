Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Einbrüche in Brakel - Zeugen gesucht

BrakelBrakel (ots)

Am Sonntag, 08.11.2020, gegen 07:00 Uhr, meldete eine Frau aus Brakel der Polizei zwei fremde Männer in ihrem Garten. Es stellte sich heraus, dass in ihre Wohnung in der Straße "Am Thy" und nebenan in ein Restaurant eingebrochen worden ist. Vor Eintreffen der Polizei waren die Unbekannten geflohen. Aus der Wohnung wurden eine Stereoanlage und aus dem Restaurant Spirituosen und Bargeld gestohlen. Zudem wurde ein Kinderwagen/ Buggy entwendet, mit dem vermutlich das Diebesgut abtransportiert wurde. Die Einbrecher verursachten insgesamt einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit Personen in der Nähe beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell