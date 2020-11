Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Flucht

BrakelBrakel (ots)

Am Freitag, dem 06.11.20 in der Zeit zwischen 18.05 h und 18.40 h wurde auf dem Parkplatz des 'real-Marktes' ein geparkter PKW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen bitte an die Polizei Höxter unter 05271-9620. / Wo.

