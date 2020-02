Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Autodiebstähle in der Nachbarschaft

Meschede (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden in Meschede zwei Autos entwendet. Die Tatorte liegen nicht weit auseinander. Gegen 05.30 Uhr wurde die Polizei zum "Drehberg" gerufen. Unbekannte Täter hatten einen abgemeldeten BMW entwendet. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen BMW X5 xDrive40d/X5 (Erstzulassung 07/2012). Am Heck war das abgemeldete Kennzeichen HSK-EH69 angebracht. Kurze Zeit später wurde der Polizei ein weiterer Autodiebstahl gemeldet. Zwischen 17 Uhr und 06.40 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen roten Pkw Ford auf dem Ittmecker Weg. Die genaue Typenbezeichnung lautet Ford Kuga / DM2 (Erstzulassung 01/2019). An dem Auto befanden sich die Kennzeichen HSK-BT28. Ob die beiden Diebstählen im Zusammenhang stehen, ist derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei fragt: Wem sind in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen im Bereich "Drehberg" und "Ittmecker Weg" aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den entwendeten Autos geben. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

