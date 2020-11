Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Gartenlaube

WarburgWarburg (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, dem 05.11.20, 15.00 h bis Freitag, dem 06.11.20, 20.15 h drang ein unbekannter Täter in eine Gartenhütte in Warburg, in der Straße Bornebrede ein, indem er die Holztür aufhebelte. Im Inneren der Hütte wurde Einiges in Unordnung gebracht. Über die Höhe des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271-9620. /Wo.

