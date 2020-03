Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Transporter

Otterberg (ots)

Diebe haben in der Nacht zu Sonntag an einem weißen Transporter in der Kirchstraße die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und einen Geldbeutel sowie Zigaretten entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.|pvd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell