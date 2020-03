Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige Spuren: Lippenstift verschmiert

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Seniorin meldete sich am Donnerstag bei der Polizei, sie hatte in ihrem Haus verdächtige Spuren festgestellt. Irgendjemand habe Lippenstift verschmiert. Die Rentnerin wähnte Fremde im Haus. Und tatsächlich, Lichtschalter und Tischdecke waren mit rotem Lippenstift verschmiert. Im Haus konnte jedoch niemand Unberechtigtes festgestellt werden. Es waren auch keine Einbruchspuren vorhanden. Rätselhaft. Ermittlungen und eine intensive Spurensuche brachten Licht ins Dunkel. Offensichtlich hatte die Frau beim Schminken den Lippenstift selbst verschmiert. Er blieb an ihrer Hand kleben, und so verteilte sie ihn unbemerkt im Haus. Nichtsdestotrotz, die Frau hatte richtig gehandelt, sie war von einem Einbruch ausgegangen und hatte die Polizei verständigt. Lieber einmal zu viel, als zu wenig! Wir sind da, 24 Stunden, rund um die Uhr. Ihre Polizei. |erf

