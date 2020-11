Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vorsätzliche Körperverletzung

BrakelBrakel (ots)

Am Samstag, dem 07.11.20 gegen 14.45 h kam es an der Ausfahrt des Combi Marktes an der Ostheimer Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 55jährigem Motorradfahrer und dem 36jährigen Beifahrer eines PKW. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass die Situation eskalierte und der Motorradfahrer gegen den Motorradhelm geschlagen wurde. Dabei erlitt der Kradfahrer eine Platzwunde und wurde leicht verletzt. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Situation beruhigt werden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /Wo.

