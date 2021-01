Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Ladendiebe entwenden Hochdruckreiniger und drohen Angestelltem Gewalt an

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 27.01.2021, gegen 08:00 Uhr morgens, kam es durch zwei bisher unbekannte Täter zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Drispenstedter Straße. Nach Ansprache durch einen Angestellten des Marktes, wurde diesem körperliche Gewalt in Aussicht gestellt und beide Täter entfernten sich mit dem Diebesgut aus dem Markt.

Den Ermittlungen zufolge verließ einer der Unbekannten den Markt durch den Kassenbereich, ohne etwas zu kaufen bzw. zu bezahlen. Sein Begleiter nutzte unterdessen die Kontaktschranke, durch welche die Kunden den Markt betreten, um den Verkaufsbereich zu verlassen. Dabei führte der Mann Waren aus dem Markt mit sich, darunter einen Hochdruckreiniger der Marke "Kärcher" im Wert von 149 Euro.

Dieser Vorgang wurde durch das Personal bemerkt, worauf ein Angestellter den Mann ansprach. Daraufhin wurde dem Markt-Mitarbeiter Gewalt angedroht und die Unbekannten verließen den Laden in Richtung Fahrenheitgebiet.

Zur Beschreibung der Männer liegen folgende Informationen vor:

Täter 1

-Ca. 20 Jahre alt

-Ca. 170 cm groß

-Kurze, dunkle Haare

-Normale Gestalt

-Vernarbtes Gesicht

-Dunkel gekleidet

-Sprach gebrochen deutsch

-Südländisches Erscheinungsbild

-Führte das Diebesgut mit sich

Täter 2

-Ca. 20 - 25 Jahre alt

-Ca. 180 cm groß

-Kurze, dunkle Haare

-Dreitagebart

-Bekleidet vermutlich mit einem roten Kapuzenpullover

-Südländisches Erscheinungsbild

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder insbesondere zu den unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell