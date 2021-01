Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim -Polizei beschlagnahmt Drogen-

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)In der letzten Nacht durchsuchten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes nach einem Zeugenhinweis zwei Wohnungen im Stadtgebiet. Dabei wurden u.a. Betäubungsmittel sowie Utensilien beschlagnahmt, die den Verdacht auf einen Drogenhandel begründen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge erhielt die Polizei im Rahmen eines Einsatzes den Hinweis auf zwei 25 und 31 Jahre alte Männer, die in ihren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Innenstadtbereich Drogen aufbewahren und sich die Betäubungsmittel in einem Fall in einem Safe befinden würden.

Bei einer anschließenden Überprüfung wurden beide Männer in der Wohnung des 25-jährigen angetroffen. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein deutlicher Marihuanageruch festgestellt. Eine daraufhin, mit Einverständnis des 25-jährigen, durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte u.a. zum Auffinden und zur Beschlagnahme von ca. 230 g Marihuana sowie von Gegenständen, die den Verdacht des Handelstreibens erhärten.

Bei der nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung des 31-jährigen, die erst nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchgeführt wurde, stießen die Beamten tatsächlich auf einen Safe, der ebenfalls beschlagnahmt wurde. Der genaue Inhalt ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Die Polizei Hildesheim leitete gegen die beiden Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

