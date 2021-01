Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Giesen - Groß Förste (TK) Eine 36-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren PKW Fiat am 25.01.2021 in der Zeit von 16.00 bis 20.00 Uhr in der Weserstraße vor der Hausnummer 13. In dieser Zeit wurde der PKW im vorderen Bereich durch einen anderen PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Fahrzeugführer dieses PKW entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben machen können, die zur Ermittlung des flüchtigen Fahrzeugführers führen, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

