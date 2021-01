Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub zum Nachteil einer Fahrschule in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau (pie). Am 25.01.2021 um kurz nach 16 Uhr kommt es zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer Fahrschule in der Hauptstraße in 31028 Gronau (Leine). Durch zwei bislang unbekannte Täter kommt es zur Forderung von Bargeld. Anschließend flüchten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

