Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am Freitagabend, 22.01.2021, kam es in der Straße Wolfstieg zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der mutmaßliche Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 71-jährige Frau mit ihrem Peugeot den Wolfstieg in Richtung der Straße Am Propsteihof. Dabei soll ihr ein bisher unbekanntes Fahrzeug entgegengekommen sein, das an zwei am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbeigefahren sei. Dabei soll das Fahrzeug die Peugeot-Fahrerin zum einen geblendet haben und zum anderen so weit links gefahren sein, dass sich die 71-jährige gezwungen gesehen habe, ihrerseits nach links auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

In der Folge kollidierte der Peugeot mit einem der bereits erwähnten parkenden Pkw (Skoda), wodurch dieser auf einen dahinterstehenden BMW aufgeschoben wurde. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt indes fort.

Zeugen, die den Unfallhergang eventuell beobachtet haben oder aber der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeuges selbst werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

