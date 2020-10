Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbrüche in Wohnhäusern

Bad Bentheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in ein Wohnhaus an der Lindenstraße in Bad Bentheim eingebrochen. Sie durchwühlten diverse Schränke und entwendeten Schmuck. Aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchteten die Täter kurze Zeit später in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstagabend in der Selmastraße. Unbekannte Täter brachen dort gegen 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Beim Durchsuchen der Schränke wurden sie von einem Anwohner bemerkt und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter 0591/870 zu melden.

