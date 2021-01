Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Lichtbildfahndung: Polizei sucht mit Video nach mutmaßlichem Brandstifter

DortmundDortmund (ots)

Nach Bränden am 22. und am 28. Dezember in Mehrfamilienhäusern der nördlichen Innenstadt sucht die Polizei einen Tatverdächtigen mit Lichtbildern.

Siehe dazu die lfd. Nr. 1422: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4802195

Die in der Ursprungsmeldung beigefügten Fotos entstanden durch eine Kamera an der Mallinckrodtstraße. Das nun veröffentlichte Video zeigt den Verdächtigen in bewegten Bildern und besserer Auflösung.

Kennen Sie den Mann und/oder können Sie Hinweise zu seiner Identität geben? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

