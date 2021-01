Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Lünen

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0013

Nach einem Raubdelikt am Montagmorgen (4.1.) am Lüner Hauptbahnhof sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich ein 43-jähriger Lüner in der Zeit von 8.15 bis kurz nach 9 Uhr an den Bänken vor der Unterführung zum Hauptbahnhof auf. Dort kamen drei Männer auf ihn zu und forderten seine Geldbörse und sein Handy. Fast zeitgleich schlugen sie dem 43-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Als der Mann die geforderten Wertgegenstände ausgehändigt hatte, flüchtete das Trio in Richtung Hautbahnhof.

Der Lüner schätzte das Alter der Täter auf etwa Mitte 20. Seinen Angaben nach hatte einer eine dunkle Hautfarbe, die anderen beiden könnten türkischer Abstammung gewesen sein. Alle drei sollen mit deutlichem Akzent gesprochen haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell