Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw-Brand

Beuren (ots)

Zu einem Pkw Brand kam es am Freitag, 21.02.2020 gegen 17.25 Uhr, in der Gemarkung Beuren auf der L148. Ein Fahrzeugführer befuhr die L 148 von Bescheid kommend in Richtung Hinzert, als er eine starke Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug bemerkte. Der Pkw wurde durch die Feuerwehr Reinsfeld gelöscht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Aufgrund der Schilderungen der Zeugen ist von einem technischen Defekt auszugehen. Die L148 musste für 40 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Reinsfeld mit 15 Einsatzkräften und drei Einsatzfahrzeugen, sowie die Polizei Hermeskeil.

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

