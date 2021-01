Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen

Coesfeld - Unfallverursacher flüchtet

Unfallort unklar

Schöppingen / Coesfeld (ots)

Fest steht, dass ein Unbekannter einen Schaden von rund 1.500 Euro an einem blauen Opel Meriva angerichtet hat. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Autofahrer. Hingegen ist nicht klar, ob der Unfall auf der Münsterstraße in Schöppingen entstanden ist oder in Coesfeld am Krankenhaus. Dort stand das Fahrzeug von Samstag, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 01.30 Uhr. In Schöppingen parkte der Geschädigte den Wagen am Sonntag gegen 02.00 Uhr und stellte um 11.00 Uhr den Schaden fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

