Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 06/07.03.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 06/07.03.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich- Sachbeschädigung und Vandalismus auf Freizeitanlage Ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag den 05.03.2021 auf Samstag den 06.03.2021. Im genannten Zeitraum wurden diverse Gegenstände einer Freizeitanlage am Badesee in Tannenhausen teilweise zerstört oder in den angrenzenden See geworfen. So brachen die Täter u.a. einige Schilder ab, beschädigten Bewegungsmelder und warfen einen Strandkorb, eine massive Sitzgruppe aus Holz und eine Mülltonne in den Badesee. Neben den Beschädigungen wurden noch zwei hochwertige Außenlautsprecher entwendet. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter 04941/6060 mit der Polizei Aurich/Wittmund in Verbindung zu setzen.

Aurich - Diebstähle aus PKW

Eine günstige Gelegenheit nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft, indem aus einem unverschlossenen BMW X5, welcher in der Nacht von Freitag auf Samstag am Bahndamm in Aurich abgestellt worden war, ein Navigationsgerät, Bargeld und ein Schlüssel entwendet wurden. Gleiches galt für einen VW Golf, welcher im selben Zeitraum in der Wiesenstraße in Aurich abgestellt worden war. Aus diesem wurde eine Bankkarte entwendet. Zu beiden Delikten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Aurich/Wittmund unter 04941/6060.

Aurich - Versuchter Diebstahl aus einem Selbstbedienungsladen Auf frischer Tat erwischt wurden zwei unbekannte männliche Täter am Samstagnachmittag um 16:49 Uhr in einem Selbstbedienungsladen am Südeweg in Sandhorst. Die Zeugin ertappte die beiden Täter dabei, wie diese im Begriff waren, die Geldkassette und diverse Lebensmittel aus dem Verkaufsraum zu entwenden. Auf Ansprache händigten die Täter die Gegenstände jedoch wieder an die Zeugin aus und konnten unerkannt auf Fahrrädern in Richtung Dwarsweg flüchten. Ein Täter sei mit einer dunklen Jacke bekleidet und von eher kräftiger Statur gewesen, der andere Täter wurde als eher schlank mit einem auffälligen Tattoo im Halsbereich beschrieben. Beide Täter hatten augenscheinlich einen Migrationshintergrund. Zur Aufklärung der Strafsache ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Diese werden fernmündlich unter Tel. 04941/6060 erbeten.

Aurich - Zwei versuchte Einbrüche in Geschäftsgebäude Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr teilten aufmerksame Zeugen der Polizei telefonisch mit, dass sie in der Nachtruhe das Klirren einer beschädigten Scheibe vernommen hätten. Und tatsächlich konnten die Beamten bei einem Autohaus an der Esenser Straße und einer dort befindlichen Zahnarztpraxis jeweils eine beschädigte Scheibe feststellen. In beiden Fällen war es dem oder den Tätern jedoch nicht gelungen, in die Gebäude einzudringen. Trotz umfangreich eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte kein Tatverdächtiger mehr festgestellt werden, jedoch wollen Zeugen eine männliche Person erkannt haben, welche sich fußläufig von der Esenser Straße in Richtung "Am Bahndamm" entfernt haben will.

Auch in diesem Fall bittet die Polizei Aurich/Wittmund Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich telefonisch unter 04941/6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am frühen Sonntagmorgen um 04:38 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund im Rahmen der Streifentätigkeit einen, im Graben liegenden PKW, im Bereich Achtert Krog fest. Ermittlungen führten dann zum Halter, einem 27-jährigen Auricher, welcher mit über 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Da sich der Verdacht erhärtete, dass der Auricher das Fahrzeug auch gefahren hatte, wurden in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun strafrechtlich für sein Fehlverhalten verantworten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Keine meldepflichtigen Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Hindernis auf der Fahrbahn Ein Fahrzeugführer aus Wirdum überfährt auf der Wirdumer Straße in Upgant-Schott ein auf der Fahrbahn liegendes Hindernis (nicht zuzuordnender Metallgegenstand), wobei der Unterboden beschädigt wird und Benzin ausläuft. Durch die alarmierte Feuerwehr Brookmerland wird das Betriebsmittel gebunden. Zurzeit gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl, Trunkenheitsfahrt Einem amtsbekannten 57 Jahre alten Wittmunder gelang es am Sonnabend, kurz nach 09.00 Uhr, innerhalb kürzester Zeit mehrere Straftaten zu begehen. Zuerst hatte er seinen Bruder in Carolinensiel in der Kirchstraße aufgesucht. Da dieser ihn nicht in seine Wohnung lassen wollte, trat der Mann die Glasscheibe der Haustür ein. Anschließend malträtierte er seinen Bruder mit einem Buttermesser. Der Bruder zog sich lediglich eine leichte Verletzung zu. Der Übeltäter lief dann in die Wittmunder Straße. Bei einem Supermarkt stahl er ein nicht abgeschlossenes Fahrrad und fuhr damit Rtg. Wittmund. Am Kreisel in Carolinensiel wurde der Mann dann von einer Funkstreife angehalten. Da deutlicher Atemalkohol festgestellt wurde, wurde der Mann der hiesigen Dienststelle zur Blutprobe zugeführt. Das Fahrrad konnte wenig später der Eigentümerin zurückgegeben werden. Die entsprechenden Strafverfahren wurden gegen den amtsbekannten Wittmunder eingeleitet.

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde in der Friedenstraße in Wittmund ein PKW durch Zerkratzen beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfallflucht in Carolinensiel In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam es in Carolinensiel im Krabbenpad zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug vermutlich beim Abbiegen einen Holzzaun beschädigte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Wittmund

Am Sonnabendnachmittag kam es in Wittmund auf dem Parkplatz des E-Centers zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein dort geparkter PKW vorne links von einem anderen Fahrzeug mutmaßlich beim Ausparken beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

