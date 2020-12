Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 20-Jähriger nach Überfall im Krankenhaus +++

OldenburgOldenburg (ots)

Bereits am Freitagabend kam es an der Hauptstraße/Ecke Meinardusstraße zu einem Raubüberfall, bei dem ein 20-jähriger Oldenburger schwer verletzt wurde. Die Tat wurde am Samstag bei der Polizei angezeigt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge habe sich der 20-Jährige gegen 19 Uhr in Höhe des Eingangs ins Eversten Holz mit einem 21-jährigen Bekannten getroffen. Dort seien plötzlich fünf bis sechs Unbekannte aus dem Park gekommen und hätten die beiden Männer aufgefordert, Bargeld und Handys herauszugeben. Einer der Unbekannten habe dem 20-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die beiden Opfer seien daraufhin zunächst in verschiedene Richtungen geflüchtet. Anschließend seien beide zurück zur Wohnanschrift des 20-Jährigen gegangen, von wo aus der Verletzte schließlich ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde bei dem Oldenburger ein Kieferbruch festgestellt.

Die Angreifer sollen dunkle Kleidung getragen haben. Einer von ihnen sei etwa 2 Meter groß gewesen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten räuberischen Diebstahls; Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (1426474)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell