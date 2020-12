Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Gewässerverunreinigung ++

OldenburgOldenburg (ots)

Am 03.12.2020 wurde der Polizei eine Gewässerverunreinigung der Großen Süderbäke in Westerstede in Höhe der Brücke 'Am Hamjebusch' gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge ist durch eine bislang unbekannte Person eine größere Menge an Altöl in einen Gully der Wilhelm-Busch-Straße, Höhe Beethovenstraße, gekippt worden. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede (04488/833-115) in Verbindung zu setzen.

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ammerland weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Altöl auf der Deponie in Mansie kostenlos entsorgt werden kann.

