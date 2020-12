Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Katalysatoren entwendet +++

OldenburgOldenburg (ots)

Zu Beginn der Woche haben unbekannte Diebe die Katalysatoren von zwei im Stadtgebiet abgestellten Autos entwendet:

In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr sägten die Täter auf dem Pendlerparkplatz an der Landwehrstraße die Auspuffanlage eines Mazda 6 auseinander. Mit dem entwendeten Katalysator flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Dasselbe Schicksal ereilte einen Mercedes der B-Klasse, der auf dem P&R-Parkplatz am Marschweg abgestellt war. Hier schlugen die Täter in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag zu.

Bei beiden betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um Modelle älterer Baujahre. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Zeugen der beiden Diebstähle können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 bei der Polizei melden. (1402524)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell