Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Westerstede+++ Verkehrsunfälle in Westerstede am Morgen

OldenburgOldenburg (ots)

+++ Glück im Unglück hatte eine 36jährige Fußgängerin aus Westerstede. Sie ging die Norderstraße entlang und überquerte die Einmündung zum Buswendeplatz der Robert-Dannemann-Schule. In diesem Augenblick näherte sich vom Wendeplatz ein Bus. Der 62jährige Busfahrer wollte mit seinem Fahrzeug nach links auf die Norderstraße abbiegen. Dabei übersah er die Fußgängerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Frau unter den Bus geriet. Glücklicherweise bremste der Busfahrer seinen Bus sofort ab, so dass die Frau nicht überrollt wurde. Sie erlitt bei dem Zusammenstoß lediglich einige Prellungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in die Ammerlandklinik gebracht.

+++Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 12jähriger Junge aus Westerstede. Er wollte mit seinem Fahrrad die "Alte Straße" in Westerstede in Richtung Azaleenstraße überqueren. Dabei übersah er den sich von links nähernden Pkw, der von einem 18jährigen Mann aus Remels gelenkt wurde. Dieser hatte erst am Vortag Geburtstag und war das erste Mal allein mit dem Fahrzeug unterwegs. An dem Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000,--Euro. Der Junge wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik gebracht.+++

