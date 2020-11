Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Angreifer verliert Smartphone +++

OldenburgOldenburg (ots)

Durch Zufall konnten Polizeibeamte am Mittwochabend den Fall einer Körperverletzung aufklären.

Die Tat hatte sich gegen 19.30 Uhr an der Eidechsenstraße ereignet. Nach Zeugenangaben war ein 48-jähriger Radfahrer von einem unbekannten Täter angegriffen worden. Der Täter, der zu Fuß unterwegs war, habe den 48-Jährigen offenbar grundlos vom Rad geschubst und ihm anschließend mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach sei der Angreifer geflüchtet. Das Opfer erlitt dabei eine Platzwunde und mehrere Prellungen. Der Oldenburger wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Noch am Abend meldete sich der 48-Jährige aus dem Krankenhaus erneut bei der Polizei. Bei der Durchsicht seines Rucksacks sei ihm aufgefallen, dass sich darin ein fremdes Mobiltelefon befand. Die Beamten stellten das Handy sicher und ermittelten kurz darauf den Eigentümer der SIM-Karte. Es handelte sich um einen polizeibekannten 35-Jährigen, der beim Angriff auf den Radfahrer offenbar sein Mobiltelefon verloren hatte. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes hatten die am Tatort herumliegenden Gegenstände, darunter das Smartphone, dem Opfer zugeordnet und in dessen Rucksack gelegt.

Die Polizei ermittelt gegen den 35-Jährigen wegen Körperverletzung. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht geklärt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit dem Zentralen Kriminaldienst in Verbindung zu setzen. (1383849)

