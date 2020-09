Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Erdgeschosswohnung

Wetter (ots)

Am Mittwoch (02.09) drangen Unbekannte, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus an Straße im Hegte ein. Sie gelangten über eine nicht verschlossene Kellertür in das Haus ein und brachen mit Gewalt die Wohnungstür einer Erdgeschoßwohnung auf. Sie durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

