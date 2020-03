Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter öffneten am 17.03.2020 gegen 22:40 Uhr gewaltsam die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Ruthenstraße und drangen so in das Haus ein. Nach Angaben eines Zeugen seien sie nur wenige Minuten später wieder aus dem Haus gekommen und auf Fahrrädern in unbekannte Richtung geflohen. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

