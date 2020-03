Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Auto eingedrungen

Ludwigshafen (ots)

Eine 21-Jährige parkte ihren dunkelblauen Toyota am 16.03.2020, gegen 9 Uhr, auf dem Parkplatz unter der Hochstraße. Als sie am 17.03.2020, gegen 7 Uhr, zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte in ihr Fahrzeug eingedrungen waren. Um ins Auto zu gelangen hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und so einen Sachschaden von etwa 200 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

