Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Hotel-Diebin erneut durch Bundespolizisten gestellt - Strafanzeige

Magdeburg (ots)

Am Wochenende erweckte eine 33-Jährige erneut die Aufmerksamkeit einer Streife der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof. So erhielt sie bereits am 23. Januar 2020 eine Strafanzeige wegen Diebstahls diverser Hotelutensilien. Am Samstag, den 15. Februar 2020 trug sie nun gegen 12:15 Uhr mehrere Metallteller, -schalen und diverse Hotelutensilien über den Vorplatz des Magdeburger Hauptbahnhofs. Als die Deutsche die Bundespolizisten bemerkte, versteckte sie die Gegenstände hinter einen Postbriefkasten und ging anschließend in den Hauptbahnhof in Richtung Ausgang Kölner Platz. Hier stellten die Beamten die 33-Jährige und nahmen sie mit in die Diensträume am Hauptbahnhof. In ihrem "Versteck" hatte die 33-Jährige neben den erwähnten Tellern und Schalen auch Salz-/ Pfefferstreuer und Kerzen aus einem Hotel oder Restaurant verstaut. Wo genau sie diese entwendet hat, konnte sie den Beamten jedoch nicht sagen. Dieses wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Für die Bundespolizisten bestand wiederholt der Straftatverdacht des Diebstahls. Das Diebesgut wurde sichergestellt und die 33-Jährige erhält eine erneute Strafanzeige wegen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell