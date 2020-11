Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Kripo ermittelt gegen Kita-Leiterin in Haspe

HagenHagen (ots)

Die Hagener Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in Haspe aufgenommen. Einige Eltern der dort betreuten Kinder erstatteten bei der Polizei mehrere Strafanzeigen. Sie gaben an, dass ihre Kinder in den vergangenen Wochen Opfer von psychischer und physischer Gewalt geworden seien. Diese soll seitens der Kita-Leiterin ausgeübt worden sein. Die betroffenen Kinder sind nach bisherigen Erkenntnissen zwischen zwei und acht Jahren alt. Die Kindertagesstätte wurde mittlerweile geschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit inwieweit das Verhalten der Kita-Leiterin strafrechtlich relevant ist. (sh)

