Polizei Hagen

POL-HA: 14-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

HagenHagen (ots)

Auf der Volmarsteiner Straße stieß ein 56-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagvormittag gegen 06:45 Uhr mit einem Fußgänger zusammen. Der Autofahrer aus Wetter war aus der Straße Am Süßenberg kommend nach rechts auf die Volmarsteiner Straße in Fahrtrichtung Vorhalle abgebogen. Er stieß dabei aus ungeklärter Ursache mit einem 14-Jährigen zusammen, der auf dem Weg zur Schule war. Der Jugendliche verletzte sich am Knie und wurde im weiteren Verlauf vorsorglich durch Angehörige in ein Krankenhaus gebracht. (ra)

