Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte entwenden Überwachungskameras und beschädigen Fahrzeug

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch (18.11.2020) gegen 13:00 Uhr bemerkte ein Hagener in der Mittelstraße den Diebstahl von Überwachungskameras und eine Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug. Den Tatzeitraum konnte der Mann zurückliegend bis Dienstag (17.11.2020), 16 Uhr eingrenzen. Zu diesem Zeitpunkt stellte er sein Fahrzeug auf einem Hinterhof in der Mittelstraße ab, wo sich zudem drei Überwachungskameras an Hauswänden montiert befanden. Am nächsten Tag stelle er fest, dass die Kameras entwendet und ein Reifen seines Fahrzeugs platt war. Täterhinweise ergaben sich vor Ort nicht.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

