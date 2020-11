Polizei Hagen

POL-HA: Bauwagen an Weihnachtsbaumverkauf aufgebrochen

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch, 18.11.2020, verließ eine 29-Jährige das Gelände ihres Weihnachtsbaumverkaufs in der Straße Stollen nur für kurze Zeit. Zuvor räumte sie alle Arbeitsgeräte in einen Bauwagen, den sie mit einem Vorhängeschloss verriegelte. In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr gelang es unbekannten Tätern, den Zaun zum Gelände zu überwinden. Sie rissen die Halterung des Schlosses aus dem Bauwagen heraus und verschafften sich so Zugang. Aus dem Wagen entwendeten die Einbrecher eine benzinbetriebene Motorsäge der Marke Stihl. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen. Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Feststellungen am Tatort oder Angeboten zum Verkauf von Benzinmotorsägen, nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell