Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Am späten Sonntagabend entdeckte ein Zeuge, dass drei Personen sich an der Tür einer Fahrschule in der Akazienstraße zu schaffen machten. Als die drei den Beobachter bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Triftenstraße. Der Zeuge rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die drei Tatverdächtigen waren vermutlich männlich und etwa 20 Jahre alt. Einer war kräftig, trug eine Brille und hatte ein Fahrrad dabei. Die anderen beiden waren schlank, dunkel gekleidet und hatten Kapuzenpullover an. Einer trug ein Basecap. Wer am Sonntag gegen 23 Uhr verdächtige Personen im Umkreis bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

