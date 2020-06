Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Pedelec-Fahrer verunglückt

Lippe (ots)

(ho) Bad Salzuflen - Am Samstagnachmittag verunfallte gegen 17:00 Uhr ein Pedelec-Fahrer auf der Werler Str. Zeugen fanden den 46-jährigen Salzufler schwer verletzt an der Unfallstelle in Höhe des Bahnüberganges. Er war dort mit seinem Fahrzeug gestürzt. Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Dort stellte sicher heraus, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell