Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Bushaltestelle beschädigt

Lippe (ots)

(ho) Bad Salzuflen - In der Nacht zum Samstag hielten sich gegen 02:30 Uhr einige Jugendliche in der Bushaltestelle "Heidsiek" an der Bielefelder Straße auf. Dort gerieten sie untereinander in einen Streit in dessen Verlauf eine der Personen die Verglasung der Haltestelle zerstörte. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei. Diese konnte mit Hilfe der genauen Täterbeschreibung die verantwortlichen Jugendlichen bereits auf der Anfahrt zum Tatort aufgreifen und deren Personalien feststellen. Der Hauptverdächtige ist 18 Jahre alt und wohnt in Bad Salzuflen.

