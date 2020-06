Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungseinbruch - Festnahme

Lippe (ots)

(ho) Bad Salzuflen - Am Samstag gegen 19:30 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Obergeschoss eines Hauses an der Kirchheider Str. und verständigte die Polizei. Zudem machte er Angaben über eine verdächtige Person, die er an der Kirchheider Straße gesehen hatte. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Einbrecher ungehindert das Haus betreten konnte und dann in der 1. Etage eine Wohnungstür auftrat. Aus der Wohnung entwendete er ein Laptop. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann an einem Imbissstand an der Vlothoer Straße festnehmen. In einem naheliegenden Park fand der Polizei-Diensthundeführer mit seinem 4-beinigen "Kollegen" zwei Tüten mit diversem Diebesgut, Drogen und dem entwendeten Laptop.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell