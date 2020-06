Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Unfallflucht - Laterne beschädigt

Lippe (ots)

(ho) Lage - Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr auf der Liemer Straße zu einem Verkehrsunfall. In Höhe Haus Nr. 36 kam auf nasser Fahrbahn ein blauer PKW Seat Arosa in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einen Leitpfosten, eine Mauer und eine Straßenlaterne. Zeugen wurden durch den Anpralllärm aufmerksam und verständigten die Polizei. Als die Streife an der Unfallstelle eintraf, war jedoch kein Fahrzeugbenutzer mehr vor Ort. Das nicht mehr fahrbereite Auto hatte er stehen gelassen. Zeugen hatten an dem Unfallfahrzeug einen Mann und eine Frau gesehen, die zu Fuß die Unfallstelle in Richtung Dorf verließen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Gesamtschaden ca. 3000 Euro. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei, T. 05231-6090.

