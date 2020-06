Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(ho) Am Abend des 05.06.2020 kam es auf der Pivitsheider Straße in Höhe Haus Nr. 226 zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 29-jährige PKW-Fahrerin aus Lage fuhr mit ihrem Opel in Richtung Detmold und prallte in einer Kurve bei regennasser Fahrbahn zweimal gegen die rechtseitige Leitplanke. Anschließend kam der PKW auf dem Grünstreifen zum Stehen kommen. Die junge Frau wurde leicht verletzt und mit dem RTW-Besatzung ins Klinikum gebracht. Gesamtsachschaden mindestens 3000 Euro.

