Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

HagenHagen (ots)

Mittwochnachmittag gegen 15:20 Uhr stieß ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer beim Abbiegen mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Der Mann war auf der Industriestraße unterwegs und wollte rechts in die Sauerlandstraße einfahren. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit der 50-Jährigen, die die Straße in Richtung Hoheleye befuhr. Sie stürzte, rutschte über die Straße und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Hagenerin zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Rechtsabbiegerspur der Industriestraße gesperrt. Der Verkehr der Sauerlandstraße wurde durch die Polizei geregelt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. (ra)

