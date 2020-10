Polizei Duisburg

POL-DU: Röttergersbach: Siebenjährigem zum zweiten Mal ein Rad gestohlen

Duisburg (ots)

Auf der Waldecker Straße haben drei bislang unbekannte Jugendliche am Samstag (24. Oktober, 14:20 Uhr) ein rot-weißes Fahrrad der Marke MC Kenzie gestohlen. Sein siebenjähriger Besitzer hatte das Rad an einem Geländer vor dem Haus abgeschlossen. Als er am Samstag ein lautes Geräusch hörte, rannte er nach draußen und sah drei Jugendliche, die mit dem Rad davonliefen. Seine Eltern riefen die Polizei. Es ist das zweite Mal, das dem jungen Duisburger von einem unbekannten Trio das Rad gestohlen worden ist. Nach dem Vorfall hatte eine Duisburgerin ein großes Herz bewiesen und dem Jungen das nun gestohlene Rad geschenkt.

Zeugen, die den Diebstahl am vergangenen Samstag beobachtet haben und Angaben zu den Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 15 Jahren machen können, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 0203 2800.

Unsere Berichterstattung zum ersten Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4705893

