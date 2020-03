POL-ME: Ladendieb flüchtet mit geklautem Rad - Ratingen - 2003157

Polizei Mettmann

Ein flüchtiger 29-jähriger Ladendieb konnte Donnerstagabend (26. März 2020) von eingesetzten Beamten auf der Düsseldorfer Straße in Ratingen gefasst werden. Da der polizeibekannte Ratinger für das von ihm mitgeführte Fahrrad keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte und sich mehrfach zur Herkunft des Rades widersprach, wurde das Rad ebenso sichergestellt, wie die gestohlenen Bierflaschen.

Was war konkret passiert?

Gegen 21:15 Uhr erhielten die Beamten einen Hinweis auf einen flüchtigen Ladendieb aus einem Lebensmittelgeschäft an der Straße Stadionring in Ratingen. Mit einer detaillierten Personenbeschreibung und dem Zusatz, dass der Dieb auf einem Fahrrad flüchtig sei, konnte dieser im Nahbereich nur wenige Minuten später angetroffen werden.

Bei dem 29-jährigen Ratinger wurde in einer mitgeführten Tasche das Diebesgut, mehrere Flaschen Bier, aufgefunden und sichergestellt. Das Fahrrad, ein dunkelblaues Damenrad mit der Aufschrift "Hollandlook", welches der Dieb zur Flucht genutzt hatte, wurde ebenfalls sichergestellt. Der polizeibekannte Ratinger konnte weder schlüssig die Herkunft des Rades erklären, noch einen Eigentumsnachweis erbringen. In der Befragung machte der Ratinger sogar widersprüchliche Angaben, so dass sich bei den Beamten der Verdacht erhärtete, dass nicht nur das Bier, sondern auch das Fahrrad gestohlen worden war.

Den Ratinger erwarten nun gleich zwei Strafverfahren: Wegen Ladendiebstahls sowie wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls.

Die Polizei fragt nun in diesem Zusammenhang: Wer kennt den Inhaber des Fahrrades, welches von dem Ladendieb genutzt worden war oder kann Angaben zum vorherigen Abstellort tätigen oder hat gegebenenfalls sogar den Diebstahl des Fahrrades beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981 - 6210, jederzeit entgegen.

Ein Foto des Fahrrades ist als Dateianhang der Pressemitteilung beigefügt.

