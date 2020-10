Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei fasst mutmaßlichen Taschendieb - die Zuordnung weiterer Fälle dauert an

Wilhelmshaven (ots)

Vergangenen Freitagvormittag, 25.09.2020, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Flutstraße erneut zu einem Taschendiebstahl - der bereits 18., der sich in den Monaten Augusten und September ereignet hat. Mehrfach hatte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vor Taschendiebstählen beim Einkaufen gewarnt und um entsprechende Aufmerksamkeit gebeten, auf die exemplarische Pressemitteilung vom 25.09.2020 wird hingewiesen, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4717366. An dem gleichen Vormittag befand sich eine Polizeibeamtin in ihrer Freizeit in diesem Verbrauchermarkt, als sie dort einen ihr amtsbekannten Mann bemerkte. Dieser war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen gleichem Modus Operandi kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten, so dass sie ihre bei der Polizeidienststelle Wilhelmshaven tätigen Kollegen um Unterstützung bat. Während sie auf ihre Kollegen wartete, konnte sie beobachten, wie der in den Fokus geratene Mann zu einem Einkaufswagen ging, in dem ein Korb stand. Zu dieser Zeit hatte sich die Eigentümerin mit dem Rücken zu ihrem Wagen gedreht und war anderweitig abgelenkt. Diesen Moment nutzte der Mann aus, nahm aus dem Korb die Geldbörse und verließ schnell das Geschäft. Draußen stieg der Mann auf sein Fahrrad und wollte wegfahren, obwohl die Polizeibeamtin ihm hinterherrief und sich als Polizeibeamte zu erkennen gab. Zwischenzeitig war jedoch die Unterstützung eingetroffen und konnte den Mann auf seiner beabsichtigten Flucht fassen. Der Beschuldigte hatte die kurz zuvor entwendete Geldbörse noch in seiner Hosentasche, so dass diese direkt an die Geschädigte ausgehändigt werden konnte - sie hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 55-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Mangels Vorliegen der Voraussetzung eines Untersuchungshaftbefehls hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg keinen entsprechenden Antrag gestellt, so dass der 55-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell