Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 02.10. - 04.10.2020 Freitag - Sonntag

Jever (ots)

Sachbeschädigung in Jever

Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, wurde in Jever in der Memeler Straße eine Fensterscheibe durch einen Steinwurf beschädigt. Zwei Personen wurden durch den Geschädigten noch gesehen, konnten aber letztendlich mit ihren Fahrrädern unerkannt flüchten. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

