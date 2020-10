Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr - mit 1,19 Promille auf den Straßen unterwegs - Polizei stellt Führerschein sicher

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 01.10.2020 kontrollierten Polizeibeamte im Maadebogen einen PKW-fahrer der in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 21-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell